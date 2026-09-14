Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Рада може заборонити прокурорам одночасно отримувати зарплату і пенсію

Артур Крижний — 14 вересня, 20:25
Рада може заборонити прокурорам одночасно отримувати зарплату і пенсію
Рада

Погоджувальна рада Верховної Ради підтримала включення до порядку денного законопроєкту №12278, який пропонує виплачувати прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з органів прокуратури.

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Законопроєкт також передбачає перерахунок пенсій прокурорам та силовикам за загальним механізмом індексації — з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін.

Наразі працівники прокуратури можуть одночасно отримувати зарплату та пенсію за вислугу років. Ініціатива №12278 має припинити таку практику.

За карткою законопроєкту на сайті Ради, документ включили до порядку денного сесії 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року Рада підтримала законопроєкт №12278 у першому читанні. До того парламенту не вистачило кількох голосів для його ухвалення.

Верховна рада пенсії прокуратура

прокуратура

Рада може заборонити прокурорам одночасно отримувати зарплату і пенсію
У Києві виявили неіснуючі будівлі: зловмисники хотіли отримати дорогу ділянку
Гроші у посилках: посадовців Луганської ОДА підозрюють у розкраданні бюджету

Останні новини