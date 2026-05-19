Поліцейські замовили послуги у вебкам-моделі: її засудили до 3 років

Співробітники поліції Кривого Рогу замовили порнографічну трансляцію у вебкам-моделі, після чого відкрили проти неї кримінальну справу, в межах якої жінку покарали до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком.

Про це йдеться у рішенні Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 28 квітня 2026 року.

Так, відповідно до матеріалів справи, працівники криворізької поліції розслідували діяльність мешканки Кривого Року, яка "вступила в попередню змову" з двома іншими особами з метою виготовлення та збуту порнографічного відео.

Згідно з матеріалами справи, жінка здійснювала трансляцію на одному з популярних вебкам-порталів chaturbate починаючи з листопада 2020 року.

"29.01.2021 співробітники поліції, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії (...), а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 71; (...) здійснили закупівлю відеопродукції, на якій ОСОБА_3 (...) відтворила в реальному часі сцени сексуального характеру, демонструючи крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи та імітуючи статевий акт", – йдеться у вироці суду.

У рішенні суду не вказано, скільки коштів платників податків витратили криворізькі поліцейські на закупівлю порнографічної трансляції. Водночас про те аби зобов'язати засуджену компенсувати ці витрати державі, у вироку суду не йдеться.

Правоохоронці здійснили запис порнографічної трансляції на диск, а згодом передали його на експертизу. 30 березня того ж року цей відеозапис визнали порнографічним.

28 квітня 2026 року жінка уклала угоду про визнання провини, яку згодом затвердив суд. Відповідно до угоди, жінку засудили за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу до 3 років позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Зазначимо, що виготовлення, поширення та навіть зберігання порнографічної продукції за участю дорослих людей в Україні є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі строком до 7 років.

Часто під відповідальність потрапляють навіть особи, які не створюють чи поширюють порно з метою заробітку. Так, напередодні стало відомо, що суд оштрафував інкасатора "Ощадбанку" на 17 тис. грн за те, що на його телефоні знайшли одне порнографічне фото.

За підрахунками ЕП, на розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням та поширенням дорослого порнографічного контенту, держава у 2022-2025 роках витратила понад 10 млн грн платників податків, з яких 4,9 млн грн – на проведення "експертиз" (тобто, на перегляд порнографічного контенту).

Крім цього, правоохоронці здійснюють "контрольні закупівлі" порно, витрачаючи на це бюджетні кошти. Наприклад, у червні 2025 року закарпатські правоохоронці витратили 700 грн на закупівлю пікантного відео у дівчини, а у липні того ж року – харківські правоохоронці витратили 63 дол. на купівлю порноконтенту. В обох випадках обвинувачених засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Разом з цим в Україні існує бізнес з виробництва дорослого порно та його продажу, зокрема через платформу OnlyFans. Так, за даними Державної податкової служби, у 2023 році українці заробили на цій платформі 131,75 млн дол. – на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки разом.

Влітку 2025 року одна з OnlyFans-моделей зареєструвала петицію на сайті президента з вимогою декриміналізувати виготовлення та поширення дорослого порно в Україні. Зокрема, жінка зазначила, що за 5 років роботи на платформі сплатила 40 млн грн податків до бюджету.

2 липня 2025 року петиція набрала необхідну кількість голосів, а згодом на неї відреагував президент Володимир Зеленський, вказавши, що законопроєкт, який пропонує декриміналізувати виготовлення дорослого порно, перебуває на розгляді у парламенті. Водночас, за словами співрозмовників ЕП у Раді, ухвалення цього документу вже протягом кількох років блокується через відсутність політичної волі, зокрема на рівні Офісу президента.

Поки держава не декриміналізувала виготовлення порнографії, українські правоохоронці продовжують отримувати неправомірну вигоду, вимагаючи хабарі та "відкати" у порно-моделей.

Про один з таких випадків ЕП стало відомо у жовтні 2025 року, коли працівник поліції на Прикарпатті вимагав тисячу доларів у моделі за невідкриття кримінального провадження. Після публічного розголосу цього правоохоронця звільнили.