Інкасатора оштрафували на 17 тисяч за те, що на його телефоні виявили порнографічне фото

Уманський міськрайонний суд визнав винним інкасатора "Ощадбанку" за те, що на його телефоні під час обшуку знайшли одне порнографічне зображення.

Відповідне рішення суд ухвалив 12 травня 2026 року, йдеться у судовому реєстрі.

Відповідно до матеріалів справи, інкасатор Черкаського обласного управління "Ощадбанку" до 19 грудня 2025 року "умисно порушуючи засади суспільної моралі" виготовив одне графічне зображення, яке мистецькознавчою експертизою визнано порнографічним.

15 квітня 2026 року з 6:55 до 7:57 ранку у цього інкасатора провели обшук, під час якого виявили це порнографічне зображення. З чим саме пов'язаний обшук у вироці суду не пояснюється. 24 квітня провели мистецтвознавчу експертизу, яка визнала зображення порнографічним.

Згідно із матеріалами справи, обвинувачений не поширював порнографічне зображення. Тобто його засудили лише за зберігання цього зображення на телефоні.

Вже 29 квітня обвинувачений інкасатор уклав угоду зі слідством про визнання своєї вини, яку затвердив суд. Відповідно до неї за зберігання одного фото інкасатор погодився заплатити 17 тис. грн штрафу. Крім цього, з нього стягнули ще 1925,44 грн за проведення мистецтвознавчої експертизи.

За 9 місяців 2025 року кількість справ за створення та поширення порнографії в Україні зросла на 13%.

Раніше ЕП підрахувала, що держава платить судовим експертам по 500 грн за 1 годину перегляду порно.