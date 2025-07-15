Поліція заплатила 63 долари харків'янці за порноконтент: жінці присудили 3 роки

Працівники харківської поліції витратили 62,99 долара на контрольну закупівлю порнографічного контенту у дівчини на одній зі стримінгових (вебкам) платформ.

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду міста Харкова від 11 липня 2025 року.

Події, яких стосується справа, відбувалися ще у січні 2021 року. Тоді правоохоронці викрили "організовану групу осіб", яка створила "порно-студію" (ймовірно, йдеться про вебкам-студію) у середмісті Харкова та наймала на роботу дівчат. Останні "зобов`язались безпосередньо виготовляти та збувати зображення порнографічного характеру на сайті". Цю діяльність студія проводила з грудня 2020 року по квітень 2021-ого.

"16.01.2021 співробітники поліції, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії, в порядку ст. 271 КПК України, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за допомогою комп`ютерної техніки, через мережу Інтернет, здійснили документування виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру за наступних обставин", – йдеться у рішенні суду.

Так, о 17:30 того дня правоохоронці у ході "негласної слідчо-розшукової діяльності" вийшли на зв'язок з обвинуваченою. За даними суду, нею виявилася уродженка м. Харків з середньою освітою, непрацевлаштована, неодружена, на утриманні якої є малолітній син.

"ОСОБА_5 (обвинувачена – ЕП) в режимі приватного чату з відвідувачем сайту ОСОБА_17 за сплачені ним з використанням платіжної картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі еквівалентній 62,99 долара США, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим виготовляла та розповсюджувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального комп`ютера за місцем перебування ОСОБА_17 в м. Харкові та зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск DVD № 34", – йдеться в ухвалі.

Відзнятий та записаний матеріал згодом відправили на судово-мистецтвознавчу експертизу. За її висновком, даний матеріал має порнографічний характер.

У ході судового засідання представники прокуратури вимагали покарання для обвинуваченої у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. Обвинувачена та її адвокати з висновками правоохоронців погодилися.

Як наслідок, суд присудив дівчині покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із зберіганням, розміщенням та розповсюдженням творів, зображень, кіно та відеопродукції через мережу Інтернет, а також із використанням інформаційно-телекомунікаційної системи на строк 1 рік.

Водночас суд звільнив її від відбуття покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Також засуджену зобов'язали сплатити на користь держави витрати на проведення 6 судових експертиз – загалом 30,2 тис. грн.

Нагадаємо:

Петиція про декриміналізацію виготовлення порнографії, яку на сайті президента розмістила OnlyFans-модель Світлана Дворнікова, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. 8 липня на неї відреагував президент.