Петиція про декриміналізацію порно набрала необхідну кількість голосів: авторка висловила подяку

Петиція про декриміналізацію виготовлення порнографії, яку на сайті президента розмістила OnlyFans-модель Світлана Дворнікова, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

Про це свідчать дані на сайті інтернет-представництва президента України.

"Ми всі ці 5 днів не закривали вікно сайту з петиціями, слідкували як з 1000 голосів повзло вгору! Дуже вдячна тим, хто підтримав та підписав. Читала багато коментарів від людей та бачила величезну підтримку", – повідомила ЕП авторка петиції Світлана Дворнікова.

Вона додала, що вважає підтримку петиції такою кількістю людей знаком, що суспільство готове до декриміналізації виробництва та поширення порно.

"Я навіть подумати не могла, що набереться 25000 так швидко. Морально готувалась до того, що нічого не вийде, і люди будуть проти. Але бачу, що суспільство у більшості за", – зазначила Дворнікова.

Від обшуків до декриміналізації

Раніше ЕП вже писала про Дворнікову як про "громадянку С". У березні 2025 року до неї з обшуками прийшли працівники Національної поліції, інкримінуючи їй статтю 301 Кримінального кодексу – виробництво та поширення порно.

Тоді правоохоронці вилучили у Дворнікової ноутбук чоловіка, флешки та близько 200 тисяч доларів, які вона завчасно зняла з рахунків для сплати податкових зобов'язань. Наразі ноутбук та особисті речі чоловіка Дворнікової досі залишаються у правоохоронців.

На її прохання не арештовувати кошти, призначені для сплати податків, слідчі ніби то запропонували заплатити принаймні половину цієї суми – 100 тисяч доларів – у вигляді хабаря.

"Таке враження, що вони прослуховували розмови, бо знали, коли потрібно прийти, щоб гроші були вдома", – повідомляла тоді Світлана.

Вона підозрювала, що правоохоронці могли дізнатися про її діяльність, отримавши відповідну інформацію з баз даних податкової. Зокрема, слідчий ніби то продемонстрував їй та її чоловіку список осіб, щодо яких правоохоронці вже збирають докази у справах про виготовлення порно. "Він гортав цей список і він просто не закінчувався", – додала тоді Дворнікова.

З її слів, під час обшуків 11 березня слідчий Нацполіції сказав, що щодо більшості моделей OnlyFans, які знаходяться у Харкові, правоохоронці вже зібрали достатньо доказів. Зокрема, вони вже ніби то здійснили "контрольні закупівлі" контенту.

Дані про моделей OnlyFans

Українська податкова отримала дані про всіх творців контенту на платформі OnlyFans восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей. Серед них тоді була й Дворнікова.

Тоді ЕП отримала копію повістки на допит, яку БЕБ відправила іншій моделі OnlyFans, у якої БЕБ встигла провести обшук та вилучила майно. У ній формальною підставою слідчих дій є розслідування правопорушення за статтею 301 ККУ (що не є у підслідності БЕБ). Коментуючи цю ситуацію у БЕБ заявили, що громадянки, яких там допитували, просто "неправильно зрозуміли".

У відповідь на запит ЕП у Національній поліції неодноразово повідомляли, що офіційно не отримували дані осіб, які отримували доходи з платформи OnlyFans. Водночас неофіційно ЕП вдалося дізнатися, що відповідними базами даних торгують окремі представники правоохоронних органів за 400 доларів.

В інтерв'ю ЕП колишній голова ДПС Руслан Кравченко (який нині обіймає посаду генерального прокурора) заявив, що проведе службове розслідування щодо потенційного витоку даних з ДПС.

Про що петиція

Ймовірно, обшуки у Дворнікової у березні 2025 року були пов'язані з тим, що вона була першою у списку осіб, які отримали найбільше доходів від діяльності на OnlyFans.

У петиції, яку дівчина розмістила на сайті ОП, йдеться, що вона сплатила 40 млн грн у вигляді податків за 5 років діяльності на платформі.

"Сорок мільйонів – це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів – це сотні вбитих на фронті росіян", – написала вона.

У тексті петиції авторка просить президента підтримати ухвалення Радою законопроєкту про декриміналізацію виготовлення дорослого порно (статтю 301 Кримінального кодексу). Законопроєкт вже зареєстрований у Раді, проте, за даними його автора Ярослава Железняка, охочих проголосувати за нього у парламенті недостатньо. Підтримка президента могла б допомогти зібрати необхідну кількість голосів.

"Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", – йдеться у тексті петиції.

Що далі

Після отримання необхідної кількості голосів під петицією її має розглянути президент та надати публічну відповідь.