Порно-петиція дійшла до Зеленського: президент дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Петицію підтримали понад 25 тисяч українців.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

У відповіді президент подякував авторам і підписантам петиції та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.

Зеленський зазначив, що в парламенті вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з ним, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту серед неповнолітніх.

Президент також повідомив, що пропозиції, викладені в петиції, направлено до Верховної Ради для врахування під час розгляду цього законопроєкту.

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Нагадаємо:

Петиція про декриміналізацію виготовлення порнографії, яку на сайті президента розмістила OnlyFans-модель Світлана Дворнікова, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.