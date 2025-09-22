Правоохоронці зробили контрольну закупку порно на 700 гривень: жінку засудили до 3 років

Мукачівські правоохоронці здійснили контрольну закупівлю порнографічного відео у жінки через Telegram, після чого звинуватили її у поширенні порно.

Про це йдеться у рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Як йдеться у матеріалах справи, підозрювана, "реалізовуючи свій корисливий умисел", вирішила поширювати порнографічні відео у Telegram за грошову винагороду. Перше таке відео вона продала 16 квітня 2025 року, після чого здійснила продаж відео ще 21 особі, однією з яких виявився правоохоронець.

"У ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 23 червня 2025 року о 10 годині 00 хвилині ОСОБА_3 (обвинувачена – ЕП), здійснила розповсюдження відеозапису, який містить інформацію, що носить порнографічний характер, а саме надіслала його ОСОБА_27 (правоохоронець – ЕП), який перебував у місті Мукачево, у кількості одного відеофайлу, за грошові кошти в сумі 700 гривень", – йдеться у рішенні суду.

Свої дії жінка пояснила тим, що протягом останніх двох років хворіла, тому вирішила "покращити своє матеріальне становище", продаючи порнографічні відео у месенджері.

"У квітні 2025 року вперше здійснила розповсюдження відеозапису, який містить інформацію, що носить порнографічний характер. За кожне відео вона отримувала грошові кошти в розмірі від 500 до 800 гривень, які їй перераховували на банківську картку", – йдеться у рішенні суду.

За вчинений злочин суд ухвалив рішення визнати обвинувачену винуватою та присудив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи обставини вчинення злочину та щире каяття обвинуваченої, суд звільнив її від відбуття покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю в 1 рік не вчинить нового кримінального правопорушення, буде періодично з'являтися до органу з питань пробації та повідомлятиме його про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також суд постановив знищити 8 CD-дисків та 8 CD-R дисків, на яких зберігалися докази у справі та зобов'язав обвинувачену покрити 11142,5 грн витрат на залучення експерта, який визначив, що створені нею відео є порнографічними.

Напередодні суд на Закарпатті визнав винним військовослужбовця у поширенні порно після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

У Сумській області суд присудив жінці 17 тис. грн штрафу та конфіскував її телефон за те, що вона надіслала порнографічне фото в особистому повідомленні через Telegram.

Також повідомлялося, що харківська поліція заплатила 62,99 долара на контрольну закупівлю порнографічного контенту у дівчини на одній зі стримінгових (вебкам) платформ.