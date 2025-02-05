Новини 5 лютого: податок на нерухомість, скільки грошей українці вивезли в перший рік великої війни

Про податок на нерухомість: Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити низку обов’язкових платежів – державне мито, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО), військовий та пенсійний збір.

ЕП розповідає детальніше, які потрібно сплачувати податки на житлову нерухомість.

Про аеропорт: Найбезпечнішим є аеропорт в Ужгороді, але остаточне рішення щодо його відкриття повинні ухвалити військові.

Про перший рік великої війни: У перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки.

Про падіння цін на нафту: Ціни на нафту впали через збільшення запасів у США та занепокоєння ринку новою торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.

Про найбільшого у світі автовиробника: Toyota стане третім автовиробником, який матиме власний завод з виробництва акумуляторів або електромобілів у Китаї, подвоївши свою присутність на найбільшому у світі ринку.

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"70% переробників "калампуцять" щось у хатах". Голова спілки молочників про корів, вартість масла і диктат супермаркетів

Хто формує ціни на молочні продукти, чому краще не ходити на ринки, чи зникнуть українські сири? В інтерв'ю ЕП розповів виконавчий директор "Спілки молочних підприємств" Арсен Дідур.