Ціни на нафту відреагували на торгову війну між США та Китаєм

Ціни на нафту впали через збільшення запасів у США та занепокоєння ринку новою торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent опустилися на 21 цент, або 0,28%, до $75,99 за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 11 центів, або 0,15%, до $72,59 за барель.

У вівторок ціни на нафту різко коливалися: WTI втратила до 3%, досягнувши найнижчого рівня з 31 грудня, після того, як Китай оголосив про введення мит на американську нафту, скраплений природний газ і вугілля у відповідь на мита США щодо китайського експорту.

Однак пізніше ціни відновилися після того, як Трамп відновив політику "максимального тиску" на Іран, яку він запровадив у свій перший президентський термін, скоротивши тоді експорт іранської нафти до нуля.

Негативним чинником для ринку в середу стало зростання запасів нафти в США, яке перевищило очікування, зазначив аналітик IG Джун Ронг Єап.

Зростання запасів нафти та пального у найбільшому у світі споживачі сигналізує про слабкий попит, що додає побоювань щодо впливу тарифів на глобальні економічні та енергетичні перспективи.

Водночас аналітики Goldman Sachs зазначили у вівторок, що вплив китайських мит на американський енергетичний імпорт буде обмеженим, оскільки вони не змінюють загальний рівень світової пропозиції та попиту на ці товари. Обидві країни зможуть знайти альтернативні ринки збуту, йдеться у записці аналітиків.

Щодо Ірану, Трамп у вівторок підписав меморандум про відновлення жорсткої політики США щодо Тегерана, спрямованої на скорочення експорту іранської нафти до нуля, аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.