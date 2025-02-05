Відкриття українських аеропортів: який може запрацювати першим

Найбезпечнішим є аеропорт в Ужгороді, але остаточне рішення щодо його відкриття повинні ухвалити військові.

Про це в інтерв'ю Forbes сказав заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

"Очевидно, аеропорт Ужгород розташований у найменш ризиковій зоні. Смуга закінчується практично в Словаччині. Коли літак злітає і сідає, майже у повітряному просторі України не перебуває", – зауважив він.

Микита підкреслив, що рішення про відкриття повітряного простору повинні ухвалити військові. Це залежить від безпекової ситуації й наявної кількості ППО.

"Питання залишається на порядку денному, але дедлайну не скажу", – додав він.

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Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.