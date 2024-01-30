Податок на житлову нерухомість: хто і скільки має заплатити

Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити низку обов’язкових платежів – державне мито, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО), військовий та пенсійний збір.

ЕП розповідає детальніше, які потрібно сплачувати податки на житлову нерухомість.

Обов’язкові платежі

Державне мито – це оплата нотаріального посвідчення того факту, що право власності від продавця переходить до покупця. Цей платіж сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості.

Натомість покупець повинен сплатити 1% від вартості майна, але в якості пенсійного збору.

Крім цього продавець має сплатити ПДФО, його розмір залежить від кількох чинників. Так, перший продаж квартири у році здійснюється без ПДФО.

Якщо ж людина вдруге за рік продає квартиру, то повинна сплатити 5% ПДФО, третій і наступні продажи – 18% ПДФО. Крім цього, якщо до продажу квартира перебувала у власності менше трьох років, ПДФО сплачується на рівні 18%.

Виключенням є продаж нерухомості, яку отримали у спадок.

Разом з ПДФО продавець сплачує і військовий збір у розмірі 5% від вартості нерухомості. До 2025 року ставка військового збору становила 1,5%.

Податок "на розкіш"

Щорічно власникам нерухомого майна певної квадратури нараховується так званий податок на розкіш. Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 метрів квадратних, будинки площею від 120 метрів квадратних та різні типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 квадратних метрів.

Сплатити податки потрібно лише за "надлишкові" квадратні метри. Тобто, якщо у власності є квартира 80 метрів квадратних, оподаткуванню підлягають лише 20 метрів квадратних.

Розмір податку визначається за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місцерозташування нерухомості. Дізнатися ставку у своїй області можна на сайті податкової.

Ставка податку розраховується у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити податок "на розкіш" потрібно до 1 липня наступного року, тобто податок за 2024 рік оплачується у 2025 році, а за 2025 рік – у 2026 році.

Якщо потрібно сплатити податки за 2024 рік, вони розраховуватимуться від мінімальної зарплати у розмірі 7,1 тис. грн.

За допомогою онлайн-калькулятора можна розрахувати, скільки податку доведеться заплатити.

Якщо ж у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

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Нагадуємо:

Українці через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла, хоча цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.