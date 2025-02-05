Українці вивезли $35 мільярдів у 2022 році, наша економіка обвалилася – Зеленський

У перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає Укрінформ.

"У перший рік війни громадяни України вивезли тільки офіційно, тільки в перший рік війни, $35 млрд. $35 мільярдів І ніхто їх не міг зупинити. Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні.

Але вони вивозили не тільки так, а й переводили свої рахунки за кордон – в Європу, в Сполучні Штати, в інші країни. Так, наша економіка рухнула. І одна з причин було саме це – виведення великого капіталу з України", – зазначив голова держави.

За його словами, на цьому тлі допомога міжнародних партнерів була важливою, суттєвою і Україна за неї дуже вдячна.

Водночас часто іноземні кошти, заявлені у пакетах, не в повному обсязі потрапляли до бюджету, бо йшли на виробництво зброї, яку поставляли Україні, або ж на підтримку біженців.

"Частина тих грошей, про які кажуть США, фінансувала виробництво у Сполучених Штатах. Так, компанії, які виробляли зброю, безумовно, сказали, що вся ця зброя для України і, безумовно, ми за це вдячні. Але нам один раз вже порахували цю зброю, коли передали пакет на $46 млрд. Вони збільшили виробництво в США.

Так, нам це допомогло, ми вдячні, але всі ці гроші залишились в США, в конкретних компаніях, на конкретних заводах, в прибутку конкретних людей і в заробітних платах виключно громадян США, які працюють в цих компаніях", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

У 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).