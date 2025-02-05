Новости 5 февраля: налог на недвижимость, сколько денег украинцы вывезли в первый год большой войны

О налоге на недвижимость: При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей - государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор.

ЭП рассказывает подробнее, какие нужно платить налоги на жилую недвижимость.

О аэропорте: Самым безопасным является аэропорт в Ужгороде, но окончательное решение по его открытию должны принять военные.

О первом годе большой войны: В первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики.

О падении цен на нефть: Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США и беспокойства рынка новой торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

О крупнейшем в мире автопроизводителе: Toyota станет третьим автопроизводителем, который будет иметь собственный завод по производству аккумуляторов или электромобилей в Китае, удвоив свое присутствие на крупнейшем в мире рынке.

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