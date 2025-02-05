Найбільший у світі автовиробник прагне подвоїти продажі в Китаї, побудувавши новий завод

Toyota стане третім автовиробником, який матиме власний завод з виробництва акумуляторів або електромобілів у Китаї, подвоївши свою присутність на найбільшому у світі ринку.

Про це повідомляє Financial Times.

Найбільший у світі автовиробник, який у середу підвищив свій річний прогноз прибутку, оприлюднив плани інвестувати в новий завод з виробництва акумуляторів та електромобілів у Шанхаї, який почне випускати моделі Lexus у 2027 році.

Toyota робить сміливий хід, щоб досягти успіху на китайському ринку, де такі компанії, як Volkswagen, Nissan і General Motors, скорочують витрати після падіння продажів перед обличчям гострої конкуренції з боку місцевих конкурентів на чолі з BYD, Chery і Geely.

У минулому іноземні автомобільні компанії були змушені створювати спільні підприємства з китайськими конкурентами, щоб отримати доступ до величезного ринку, але з 2018 року Китай дозволив іноземним компаніям повністю володіти виробничими майданчиками для електромобілів.

Сама Toyota вже має два спільних підприємства з FAW і GAC, продавши майже 1,8 млн автомобілів у Китаї в 2024 році, хоча це на 6,9% менше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо:

Світове виробництво Toyota Motor скоротилося 10-й місяць поспіль у листопаді, хоча світові продажі компанії зростали другий місяць поспіль завдяки стабільному попиту в Сполучених Штатах і Китаї.