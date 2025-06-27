Новини 27 червня: РФ захопила найбільше родовище літію, євро б'є рекорди

Про що говорили сьогодні?

Про літій. Армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.

Про курс євро. Станом на 27 червня, середній курс долара до гривні у банках України залишився на рівні 41,85, євро зріс на 10 копійок, до 49,10 грн.

Про спам. Мінцифра надала операторам мобільного зв'язку інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Про енергетику. Росіяни атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині.

Про перевірки бізнесу. Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити бізнес від тиску.

Ексклюзиви ЕП.

MasloTOM: як з радянської кавомолки масштабувати виробництво солодощів

Історія бренду TOM. Як авантюра друзів зі Львова перетворилася на бренд солодощів з оборотом 200 мільйонів гривень.