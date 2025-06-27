Українці не отримуватимуть спам-дзвінки: як це працюватиме

Мінцифра надала операторам мобільного зв'язку інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично", – зазначив він.

За його словами, уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Федоров додав, що також змінюються інші важливі правила:

1. В особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

2. Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 – це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча – можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

3. Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Читайте також: Звідки в них мій номер? Як влаштований бізнес телефонного спаму

Нагадаємо:

Українські і європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили попередню готовність до пролонгації до кінця року спільної заяви, яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами.