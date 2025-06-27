Херсонщині варто підготуватись до тривалого блекауту: РФ атакувала важливий енергообʼєкт

Росіяни атакувавали важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", – наголосив він.

Прокудін додав, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо:

27 червня через ворожі обстріли у Херсоні спостерігаються перебої з електропостачанням.



