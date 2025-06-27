Зеленський доручив підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити бізнес від тиску.

Про це він заявив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах", - сказав Зеленський.

"Ми продовжуємо роботу ради "Держава - бізнес" і запропоновано, щоб рада була ширшою і я дуже прошу кожного і кожну, хто долучається до її роботи бути, будь ласка, максимально активним", - додав Зеленський.

Як повідомляє Укрінформ, Зеленський переконаний, що Україна може бути значно сильнішою в економічному плані, але для цього потрібні рамки з регулювання.

"Україна може бути значно сильніше економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу в світі", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року громадський рух "Маніфест 42" звертався до президента Володимира Зеленського з закликом відновити мораторій на обшуки та арешти майна підприємств, якщо не йдеться про національну безпеку, до завершення дії воєнного стану.