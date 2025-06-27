Новости 27 июня: РФ захватила крупнейшее месторождение лития, евро бьет рекорды

О чем мы сегодня говорили?

О литии. Армия РФ захватила село Шевченко в Донецкой области, возле которого находится месторождение литиевых руд с одним из крупнейших запасов в Восточной Европе.

О курсе евро. По состоянию на 27 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины остался на уровне 41,85, евро вырос на 10 копеек, до 49,10 грн.

О спаме. Минцифра предоставила операторам мобильной связи инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Впоследствии операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.

Об энергетике. Россияне атаковали важный энергетический объект в Херсонской области.

О проверках бизнеса. Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить бизнес от давления.

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