Середній курс євро у банках перетнув 49 гривень
Станом на 27 червня, середній курс долара до гривні у банках України залишився на рівні 41,85, євро зріс на 10 копійок, до 49,10 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,52 - 41,60 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,85 - 49,05 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,27 - 41,85 грн (курс на 26 червня - 41,35 - 41,85 грн);
- Євро - 48,35 - 49,10 грн (курс на 26 червня - 48,30 - 49,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,45 - 41,71 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 48,05 - 49,05 грн;
- Ощадбанк - 48,30 - 49,10 грн;
- Укрсиббанк - 48,00 - 49,00 грн;
- ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;
- Райффайзен - 48,10 - 48,99 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.
Нагадаємо:
Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.
Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні.