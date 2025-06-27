Середній курс євро у банках перетнув 49 гривень

Станом на 27 червня, середній курс долара до гривні у банках України залишився на рівні 41,85, євро зріс на 10 копійок, до 49,10 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,52 - 41,60 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,85 - 49,05 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,27 - 41,85 грн (курс на 26 червня - 41,35 - 41,85 грн);

Євро - 48,35 - 49,10 грн (курс на 26 червня - 48,30 - 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,71 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,05 - 49,05 грн;

Ощадбанк - 48,30 - 49,10 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 48,10 - 48,99 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні.