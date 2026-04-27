Новини 27 квітня: скільки в Україні довічних PEPів

Про атаку на порти: у ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору.

Про витрати України на армію: військові витрати України у 2025 році зросли на 20% та становили 84,1 млрд дол. – найвищий показник в історії країни та сьоме найбільше значення у світі.

Про пожиттєве PEPство: в Україні нараховується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.

Про корупцію на оборонці: в Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Про розлив олії: у Чорноморську Одеської області після обстрілу в акваторії порту зафіксовано розлив соняшникової олії: триває оцінка шкоди.

Про собівартість проїзду у Києві: у 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в київському метро становила 43,68 грн, а в наземному транспорті КП "Київпастранс" - 23,20 грн.

Про нові вагони: АТ "Укрзалізниця" отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні у 2026 році.

Про конвертаційні центри: Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

Про кордон: найближчим часом Україна та Польща укладуть угоду про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску на кордоні.

Ексклюзив ЕП:

Довічно ризиковий клієнт: політики та топчиновники проти прискіпливих банківських перевірок

Депутати знову намагаються переглянути посилений фінансовий моніторинг рахунків топпосадовців. Як банки "знущаються" з політично значущих осіб та скільки їх в Україні?