Вивели понад півмільярда "у тінь" з оборонних контрактів: в Україні ліквідували масштабну схему

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Про це поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, одним із "клієнтів" цього угруповання стало підприємство, яке протягом 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадові особи підприємства та ділки "конвертаційного центру" вивели в "тінь" понад 576 млн грн, зазначив Кравченко.

Організатори "конвертаційного центру" створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконавця контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

Генпрокурор наголосив, що фіктивні постачальники існували лише на папері - без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій та вигаданими іноземними бенефіціарами.

Через мережу транзитних фірм кошти "відмивалися" і поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія "конвертаційного центру" отримувала відсоток за "послуги".

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн, зазначив він.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та "чорну" бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони перебувають під вартою без права застави, повідомив Кравченко.

Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до злочину.

