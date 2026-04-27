Стало відомо, скільки в Україні людей із пожиттєвим стеженням від банків

В Україні нараховується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.

Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.

Відповідно до законодавства, усі топпосадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, керівники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).

Це означає, що банки та інші установи повинні застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.

Аби дати відповідь на питання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.

Окрім 30 тис. PEP та 140 тис. пов'язаних з ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу в обидві категорії – це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, родина, члени якої є депутатами або ж співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи у керівництві держкомпаній).

Нагадаємо:

6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.

7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, яка мала спробу пом'якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.