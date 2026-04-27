Україна стала сьомою країною у світі за військовими витратами

Військові витрати України у 2025 році зросли на 20% та становили 84,1 млрд дол. – найвищий показник в історії країни та сьоме найбільше значення у світі.

Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Витрати України у 2025 році становили 40% від її ВВП.

Загальні світові оборонні витрати у 2025 році зросли на 2,9% та сягнули 2,887 трлн дол. Водночас у 2024 році витрати зросли на 9,7%.

Таке скорочення зростання пов'язане в першу чергу зі зменшенням військових витрат Сполучених Штатів. У 2022, 2023 та 2024 роках країна витратила сумарно 127 млрд дол. на підтримку України. У 2025 році ці витрати зупинилися, що призвело до скорочення оборонних витрат на 7,5% – до 954 млрд дол.

Водночас експерти SIPRI вважають, що це скорочення є короткочасним: бюджет США на 2026 рік передбачає зростання витрат до понад 1 трлн дол., а у 2027 році вони можуть зрости до 1,5 трлн дол.

Іран також скоротив свої витрати через економічні труднощі, а Ізраїль – через деескалацію в Газі. Азійські країни, такі як Китай, Тайвань та Японія, активно нарощували витрати.

Військові витрати Європи у 2025 році зросли на 14% та досягли позначки у 864 млрд дол. Зокрема Росія наростила витрати на 5,9% – до 190 млрд дол. Це значення становить близько 7,5% від ВВП країни.

Сукупні витрати європейських країн НАТО сягнули 559 млрд дол. 22 з 29 з них витратили понад 2% свого ВВП на оборону. Зокрема витрати Німеччини зросли на 24% до 114 млрд дол., а Іспанії – на 50%, до 40,2 млрд дол.

Це стало найшвидшим зростанням витрат серед європейських країн НАТО з 1953 року.

Потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 млрд дол., лише половину з яких може профінансувати державний бюджет.