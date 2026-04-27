Ворог вкотре атакував порти Великої Одеси: пошкоджено енергоооб'єкт та торговельне судно

У ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торговельне судно RAMCO (прапор Науру). Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем, поінформували в АМПУ.

За інформацією адміністрації, постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності. Попри системний тиск, Український морський коридор продовжує роботу, забезпечуючи безперервність експорту та логістики", – підкреслили в АМПУ.

Вночі проти 22 квітня один з портів Великої Одеси знову був під ударами ворожих дронів.

Торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало внаслідок російських ударів безпілотниками, коли прямувало до одного з портів в Одеській області вночі 24 квітня.

Вночі проти 25 квітня ворог продовжив атаки на порти на Дунаї та Одещині.