Україна та Польща укладуть угоду про контроль у спільних пунктах пропуску – Свириденко

Найближчим часом Україна та Польща укладуть угоду про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску на кордоні.

Про це поінформувала очільниця українського уряду Юлія Свириденко після зустрічі із прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском під час візиту до Польщі.

"Ми приділили увагу насамперед обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури.

Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов'язаних із реєстрацією українських перевізників у системі SENT/RMPD", – зазначила Свириденко.

Крім цього, за її словами, посилюється співпраця між енергетичними компаніями "Нафтогаз" та ORLEN.

"Подякувала прем'єр-міністру за особистий внесок у розблокування 20-го пакета санкцій та позики ЄС у розмірі 90 млрд євро. Для нас важливо, щоб уже найближчим часом надійшла перша її частина для підтримки нашої обороноздатності та бюджетних потреб", – підкреслила вона.

З 09:00 24 квітня та орієнтовно до 1 червня у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.