УЗ отримала нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні цьогоріч

АТ "Укрзалізниця" отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні у 2026 році.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Це перші вагони зі 100, замовлених у 2025 році в "Крюківського вагонобудівного заводу". Загальна вартість контракту – близько 6.5 млрд грн, фінансування – за рахунок держбюджету.

Поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року. До кінця 2026 – будуть готовими 60 вагонів.

Йдеться про масштабне оновлення парку – 88 сучасних купейних, 7 – інклюзивних вагонів для людей у колісному кріслі і 5 вагонів нового покоління з довшим – на 20 років – строком служби.

Нові вагони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу. До їх виготовлення залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів.

Перші вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда, який "Укрзалізниця" представить 28 квітня.

"Нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту: мають покращені полиці, кондиціонування, сповивальні столики та дитячі манежі, пандуси й оновлені акумуляторні батареї, що дозволяють заздалегідь налаштовувати температуру перед посадкою пасажирів", - зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

