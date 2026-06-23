Новини 23 червня: НБУ вимагає звільнити Смілянського

Про Крим: В окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах і районах півострова.

Про Смілянського та НБУ: Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Смілянський також заявив, що після рішення НБУ про його невідповідність професійним вимогам має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.

Про Іран та українське зерно: СБУ розслідує схему, у межах якої українське зерно постачали до Ірану в обхід заборони на торгівлю з іранськими резидентами – за версією слідства, як частину розрахунків Росії за іранські ударні дрони Shahed.

Про корупцію за захисті ТЕС: СБУ викрила посадовців енергосектору на розкраданні понад 8 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині.

Про АЗС Amic та "Лукойл": власник 25,1% акцій підприємства з іноземними інвестиціями "Амік Україна" австрієць Йоганнес Клезл-Норберг понад 10 років керує компанією, яка належить топменеджеру "Лукойлу" Сергєю Зєнкіну.

Ексклюзиви ЕП:

"Вони самі винні". Україна отримає новий транш, не виконавши вимоги МВФ

Україна отримає новий транш кредиту від МВФ попри те, що влада не виконала ключових вимог фонду. Як цього вдалося досягти і чи запровадять в Україні ПДВ для ФОПів та оподаткування посилок?

"Повна херня". НБУ вимагає звільнення керівника "Укрпошти" Смілянського

За що НБУ вимагає звільнення Смілянського? Яка роль у цьому голови Нацбанку Андрія Пишного і що чекає на "Укрпошту" далі?