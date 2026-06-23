Третій штраф за три місяці: Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 2,5 мільйона гривень

Національний банк (НБУ) застосував до АТ "Укрпошта" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 544 900 грн за порушення вимог законодавства України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ у понеділок, 22 червня, за результатами інспектування "Укрпошти" в листопаді 2025 року – січні 2026 року.

Причиною штрафу стало порушення вимог:

Закону України "Про платіжні послуги";

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами);

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами);

Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 164 (зі змінами).

Тепер "Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф упродовж 14 календарних днів із дня доведення рішення комітету до відома компанії.

Крім того, Нацбанк видав "Укрпошті" письмове застереження за порушення ще низки вимог закнодавства, серед яких постави НБУ, правила статистичної звітності та інші положення.

НБУ надав компанії час до 30 вересня 2026 року, щоб усунути порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Нагадаємо:

Вранці 23 червня Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його упродовж п'яти днів.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Крім того, Смілянський додав, що має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.