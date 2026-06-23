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Нацбанк показав курс валют на середу 24 червня

Семен Рубан — 23 червня, 17:00
Нацбанк показав курс валют на середу 24 червня
Нацбанк показав курс на 24 червня
Фото: Getty Images

У середу, 24 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 2 коп. і становитиме 44,88 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро зменшиться на 31 коп. і становитиме 51,10 грн.

Офіційні курси на середу 24 червня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,88 грн (44,90 грн станом на 22 червня);
  • 1 євро – 51,10 грн (51,41 грн станом на 23 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.

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