Нацбанк показав курс валют на середу 24 червня

Нацбанк показав курс на 24 червня

У середу, 24 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 2 коп. і становитиме 44,88 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро зменшиться на 31 коп. і становитиме 51,10 грн.

Офіційні курси на середу 24 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,88 грн (44,90 грн станом на 22 червня);

1 євро – 51,10 грн (51,41 грн станом на 23 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.