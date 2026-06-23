Зерно за "Шахеди": правоохоронці розслідують постачання українського ячменю до Ірану

Служба безпеки України розслідує схему, у межах якої українське зерно постачали до Ірану в обхід заборони на торгівлю з іранськими резидентами – за версією слідства, як частину розрахунків Росії за іранські ударні дрони Shahed.

Про це стало відомо "Українській правді".

УП ознайомилася з двома ухвалами Шевченківського районного суду Києва.

На початку червня суд дозволив СБУ обшуки у двох фігурантів справи.

Досудове розслідування у провадженні № 42022000000001635 від 17 листопада 2022 року веде Головне слідче управління СБУ під наглядом Офісу генпрокурора. Дії кваліфікують, зокрема, за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни.

За версією слідства, громадянин Росії Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану, а до схеми залучив посадових осіб ТОВ "Ледесма Агро", які з вересня 2025-го по березень 2026 року відвантажували зерно.

Щоб приховати маршрут, у товаросупровідних документах вказували порт у Туреччині, а фактично вантаж ішов до Ірану.

Як приклад в ухвалі наведено судно XIN YU (Bulk Carrier, IMO 9244362, прапор КНР), яке мало доставити 9 980 тонн українського ячменю до Туреччини.

За даними слідства з посиланням на бортовий журнал судна, воно, оминувши турецькі порти, 13 листопада 2025 року стало на якір на рейді біля іранського узбережжя й простояло там до 3 січня 2026 року, а потім зайшло в порт для розвантаження.

Сам журнал, з яким ознайомилася УП, фіксує перебування судна на початку січня 2026-го біля причалу №18 порту Бендер-Імам-Хомейні – координати відповідають іранському порту.

У межах розслідування 3 червня суд дозволив обшук у будинку в Дніпрі, яким користується керівник і бенефіціар "Ледесма Агро" Артур Золотаревський (задовольнили частково), а 5 червня – у домоволодінні в Козині на Київщині, де проживає інший бенефіціар компанії, адвокат Олександр Чорний.

Артур Золотаревський — український аграрний менеджер та інвестор, директор ТОВ "Ледесма Агро" з листопада 2024 року. У публічному просторі раніше фігурував як засновник компанії "Менора Агро", яка у 2020 році привернула увагу спробою запровадити систему цифрового обліку врожаю.

У квітні 2025 року в інтерв'ю Latifundist Золотаревський заявляв, що працює в агробізнесі понад десять років, а цього року дав інтерв'ю Delo.ua як СЕО "Ледесма Агро".

Олександр Чорний — адвокат, зареєстрований у Єдиному реєстрі адвокатів України, та один із бенефіціарів ТОВ "Ледесма Агро". У публічних профілях позиціонує себе як співзасновник інвестиційних платформ "Доброзем" і Zeminvest, які спеціалізуються на операціях із сільськогосподарською землею.

Після відкриття ринку землі у 2021 році Чорний регулярно виступав у медіа та на профільних заходах як експерт з інвестицій у земельні активи.

За даними Youcontrol, ТОВ "Ледесма Агро" входить до мережі пов'язаних між собою компаній, які ймовірно входять до орбіти групи ТАС.

Серед співвласників та афілійованих структур ТОВ "Ледесма Агро" — АТ ЗНВКІФ "Перший земельний інвестиційний фонд", АТ ЗНВКІФ "Аграрний інвестиційний фонд", ТОВ "ТАС Ессет Менеджмент", ТОВ "Зем Інвест" та платформа "Доброзем".

Частину з них зареєстровано за однією адресою в Києві — вул.Лейпцизька, 15-А; цю ж адресу як юридичну вказано для "Ледесма Агро" і в ухвалі суду.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції і поповнювала так званий "тіньовий флот".

Раніше балкер PANORMITIS із краденим українським зерном, яке не прийняли в портах Ізраїля і Туреччини, змушений був повернутися до Росії.