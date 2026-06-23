СБУ викрила розкрадання на будівництві захисту Зміївської ТЕС на Харківщині

СБУ викрила посадовців енергосектору на розкраданні понад 8 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на посилення інженерного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини", – говориться у повідомленні.

За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру двом посадовцям комерційних структур, які заволоділи державними коштами під час виконання робіт із будівництва системи захисту для Зміївської ТЕС.

Як з'ясувало розслідування, фігурантами виявилися 54-річний начальник дільниці одного з промислових підприємств енергетичного сектору, а також 60-річний директор приватної компанії-підрядника, яку залучили до реалізації проєкту.

Встановлено, що у грудні 2024 року між теплоелектростанцією та підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт для захисту ТЕС, загальна вартість яких становила понад 245 млн грн.

За даними слідства, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до технічної документації та організували використання бетонної суміші, яка не відповідала встановленим проєктним та технічним вимогам.

Унаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 8,1 млн грн, стверджує СБУ. Судова будівельно-технічна експертиза підтвердила факт протиправної діяльності та встановила розмір завданих державі збитків.

За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях підприємств правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, технічні матеріали та інші докази злочину.

На підставі забраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за статеттею Кримінального кодексу України щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадових осіб, причетних до оборудки", – говориться у повідомленні.

Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо:

Правоохоронці НАБУ та САП викрили схеми заволодіння коштами "Енергоатому" під час добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області. Роботи виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків і процедуру банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід – 30 мільйонів гривень застави – підприємцю, який на 170 мільйонів гривень завищив вартість обладнання для "Енергоатома" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури.