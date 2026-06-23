Співвласник мережі АЗС Amic керує бізнесом топменеджера "Лукойл" – "Слідство.Інфо"

Власник 25,1% акцій підприємства з іноземними інвестиціями "Амік Україна" австрієць Йоганнес Клезл-Норберг понад 10 років керує компанією, яка належить топменеджеру "Лукойлу" Сергєю Зєнкіну.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідство.Інфо" та Центру протидії корупції (ЦПК).

За інформацією журналістів, Клезл-Норберг зареєстрував бізнес росіянина за своєю домашньою адресою. Вун мешкає у Гінтербрюлі — передмісті Відня. За його адресою зареєстровано 28 юридичних та одну фізичну особу.

Єдиною фізичною особою, зареєстрованою у будинку Клезла-Норберга є росіянин Алєксандр Матицин – перший віцепрезидент "Лукойлу" з питань фінансів.

Уже понад 26 років він керує австрійською компанією "Lukoil International GmbH", а також має нагороду від Кремля: у 2015 році правитель РФ Владімір Путін вручив йому орден Пошани.

Крім того, у липні 2008 року Йоганнес Клезл-Норберг зареєстрував у себе вдома компанію "A.Reales Holdings GmbH", якою керував до червня 2018-го. Засновником цієї компанії був Алєксандр Матицин.

"Моя участь щодо A. Reales Holding GmbH обмежувалася наданням стандартних юридичних послуг. Це було звичайне професійне доручення багаторічної давності.

Немає нічого незвичного в тому, що австрійський адвокат виконує функції керуючого директора в межах клієнтського доручення або інвестиційної структури", – прокоментував сам австрієць

Також за адресою співвласника "Амік Україна" Клезла-Норберга зареєстровані компанії Сєргєйя Зєнкіна – керівник одного з департаментів "Лукойл". Мова про "SVZ Holding" та підконтрольна їй "Ramsau Holding".

У самій компанії заявили журналістам, що Клезл-Норберг не бере участі в операційній діяльності "Амік Україна" та не впливає на неї.

Нагадаємо:

У 2022 році Суд наклав арешт на 308 об'єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов'язана з РФ – йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському "Лукойлу".

У БЕБ заявляють, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 - 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та російська компанія. Йдеться про "Лукойл".

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним і безпідставним арешт її майна та пригрозила Україні міжнародними судами.

У 2014 році "Лукойл" продав свою мережу АЗС та нафтобаз австрійській фірмі AMIC Energy, одним із засновників якої виявився колишній топ-менеджер "Лукойлу".

У 2015 році ПІІ "Лукойл-Україна" змінило назву на AMIC Ukraine.