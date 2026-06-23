Смілянський відреагував на рішення НБУ про його звільнення

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Про це він заявив у своєму Telegram,

"Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом - звільнити Смілянського", - написав він.

За словами Смілянського, юридична команда компанії вивчатиме документи НБУ та визначатиме подальші дії. Він також заявив, що "Укрпошта" залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та його як керівника.

Смілянський додав, що зміна керівника може вплинути на міжнародні угоди компанії, зокрема кредитні домовленості з ЄБРР на десятки мільйонів євро. За його словами, ситуацію також комунікуватимуть із міжнародними партнерами та МВФ.

Він заявив, що "Укрпошта" продовжує працювати без змін, поки команда готує наступні кроки. Рішення НБУ Смілянський назвав невиваженим і пов'язав із особистим конфліктом із керівництвом регулятора.

Нагадаємо:

Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його.

"Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ "Укрпошта", а надалі упродовж двох місяців - призначити нового керівника", - йдеться у повідомленні.