У частині окупованого Криму зникло світло

В окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах і районах півострова.

Про це повідомив "Крименергоінформ".

"Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, відключення зачепили міські округи Євпаторія, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони.

Нагадаємо:

20 червня в тимчасово окупованому Криму у ніч проти 20 червня пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявляють про атаку дронів на Таврійську ТЕС.

21 червня у анексованому РФ Криму через пошкодження в електричних мережах сталося часткове відключення споживачів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.

В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення електроенергії.