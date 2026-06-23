НБУ зобов'язав "Укрпошту" звільнити Смілянського

Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ "Укрпошта", а надалі упродовж двох місяців - призначити нового керівника", - йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Підставою стали результати наглядових дій НБУ щодо "Укрпошти" у 2023-2026 роках.

Регулятор заявив, що за цей період кілька разів застосовував до компанії штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі.

У НБУ дійшли висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства та досвіду його застосування для належного управління компанією як надавачем фінансових платіжних послуг.

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Нагадаємо:

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.