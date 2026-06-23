НБУ зобов'язав "Укрпошту" звільнити Смілянського
Олександр Чекменьов
АТ "Укрпошта" сплатило 255 000 грн штрафу, який наклав Національний банк України за неподання інформації, що запитувалися, але оскаржуватиме рішення регулятора у суді.
29 березня 2026 року Нацбанк поставив під сумнів компетентність Смілянського. Неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни, заявив тоді регулятор.