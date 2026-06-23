Смілянський пригрозив Пишному судами й порадив не рухати активи
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що після рішення НБУ про його невідповідність професійним вимогам має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.
Про це він заявив у своєму Telegram.
"Я для себе прийняв рішення "наздоганяти" і виконавців цього рішення, і його замовників - як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар'єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації", - написав він.
Він назвав рішення НБУ "використанням посади для зведення особистих рахунків". Окремо Смілянський заявив, що "наздоганятиме" "і за це рішення, і за корупцію, і за неправомірні дії", та звернувся безпосередньо до Пишного, порадивши йому бути обережним зі своїми активами і поки що "нікуди їх не переміщувати".
"З посади голови НБУ Ви, як я сподіваюся разом із багатьма людьми, скоро підете. А от відповідальність за скоєне за ці роки, як казав класик, чекатиме попереду", - підсумував він.
Нагадаємо:
Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його.
"Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ "Укрпошта", а надалі упродовж двох місяців - призначити нового керівника", - йдеться у повідомленні.
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.