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Новини 3 червня: авіабомба зруйнувала елеватор, мільярд від Світового банку

Олексій Артемчук — 3 червня, 21:00
Новини 3 червня: авіабомба зруйнувала елеватор, мільярд від Світового банку
Фото: Getty Images

Про що всі сьогодні говорили?

Про ремонт телевежі. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 29 травня за результатами тендеру замовив ТОВ "Тіас-Буд" ремонт Київської телевежі на 180,86 млн грн.

Про атаку на агрохолдинг. Російська авіабомба зруйнувала елеватор групи компаній Prometey, який є одним з найбільших агрохолдингів України.

Про мільярд для України. Мінфін спільно зі Світовим банком працює над новою угодою про позику на підтримку реформ — Development Policy Operation (DPO) — обсягом щонайменше 1 млрд дол.

Про виплати у РФ. У Башкортостані (Російська Федерація) скоротили одноразову виплату за укладення контракту для участі у війні проти України.

Про приватизацію. У Львові провели аукціон з приватизації будівлі колишньої поліклініки на Єфремова, 59 у Франківському районі обласного центру.

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