У Львові приватизують історичну будівлю за 65 мільйонів

У Львові провели аукціон з приватизації будівлі колишньої поліклініки на Єфремова, 59 у Франківському районі обласного центру.

Про це свідчать дані "Прозорро.Продажі".

Під час торгів ціна лота зі стартової зросла на 20 млн грн зросла сягнувши до 65,3 млн грн.

В аукціоні брали дев'ять учасників. Найвищу ціну запропонувало ТОВ "Хабітат рітейл" львів'янина Михайла Петришина.

Ставка Благодійного фонду "Лабораторія соціального новаторства" була лише на 1 гривню меншою.

У Львові приватизують триповерховий цегляний будинок з підвалом і мезоніном загальною площею 782 кв. м. Він збудований у 1927 році як житловий для родини Осіньських, архітектурний стиль – модерн.

Він розташований на перетині вулиць Єфремова і Мельника.

"Підлоги у підвалі бетонні і покриті керамічними плитами, у приміщеннях 1-3 поверхів – паркетні, в санвузлах – покриття з керамічних плиток. Стіни і стеля поштукатурені і пофарбовані, вікна і двері в основному деревʼяні автентичні (частина вікон у підвалі замінені на металопластикові); міжповерхові сходи деревʼяні", – так описали лот.

На першому поверсі є тераса, на другому і третьому – балкони.

Нагадаємо:

"Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, що у 3,5 раза більше від стартової ціни.