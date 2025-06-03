"Гроші закінчуються": у РФ знижують "підйомні" для росіян, які йдуть на війну в Україну

У Башкортостані (Російська Федерація) скоротили одноразову виплату за укладення контракту для участі у війні проти України.

Про це пише The Moscow Times.

З 5 червня вона становитиме 1 млн рублів замість нинішніх 1,6 млн. Указ підписав глава республіки Радій Хабіров.

Регіональну частину виплати в Уфі уріжуть удвічі - з 1,2 млн до 600 тис. рублів, проте там збережеться муніципальна надбавка в 700 тис. рублів.

Федеральна частина в розмірі 400 тис. рублів діє безстроково по всій Росії.

Таким чином, той, хто підписав контракт в Уфі, отримає 1,7 млн, а в інших військкоматах регіону - 1,4 млн.

Як пише видання, Башкортостан - щонайменше четвертий регіон, який знизив виплати. Раніше про скорочення заявила влада Ямало-Ненецького автономного округу (з 3,1 млн до 1,9 млн рублів), Нижегородської (з 3 млн до 1,5 млн) і Бєлгородської (з 3 млн до 800 тис.) областей.

Те, що відбувається, свідчить про проблеми з фінансуванням вербування на фронт, вважає політолог Аббас Галлямов. "Гроші закінчуються, - констатує він. - Тепер за рахунок адмінресурсу виїжджати доведеться. Будуть ламати людей через коліно".