Новости 3 июня: авиабомба разрушила элеватор, миллиард от Всемирного банка

О чем все сегодня говорили?

О ремонте телебашни. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 29 мая по результатам тендера заказал ООО "Тиас-Строй" ремонт Киевской телебашни на 180,86 млн грн.

Об атаке на агрохолдинг. Российская авиабомба разрушила элеватор группы компаний Prometey, который является одним из крупнейших агрохолдингов Украины.

О миллиарде для Украины. Минфин совместно со Всемирным банком работает над новым соглашением о займе в поддержку реформ - Development Policy Operation (DPO) - объемом не менее 1 млрд долл.

О выплатах в РФ. В Башкортостане (Российская Федерация) сократили единовременную выплату за заключение контракта для участия в войне против Украины.

О приватизации. Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.

Эксклюзивы ЭП

Украина просрочила платеж по ВВП-варрантам на сотни миллионов долларов. Какие последствия это будет иметь для государства и почему чиновники называют этот инструмент кабалой?