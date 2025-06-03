Новости 3 июня: авиабомба разрушила элеватор, миллиард от Всемирного банка
О чем все сегодня говорили?
О ремонте телебашни. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 29 мая по результатам тендера заказал ООО "Тиас-Строй" ремонт Киевской телебашни на 180,86 млн грн.
Об атаке на агрохолдинг. Российская авиабомба разрушила элеватор группы компаний Prometey, который является одним из крупнейших агрохолдингов Украины.
О миллиарде для Украины. Минфин совместно со Всемирным банком работает над новым соглашением о займе в поддержку реформ - Development Policy Operation (DPO) - объемом не менее 1 млрд долл.
О выплатах в РФ. В Башкортостане (Российская Федерация) сократили единовременную выплату за заключение контракта для участия в войне против Украины.
О приватизации. Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.
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Конец "кабалы"? Какие последствия будет иметь неплатеж по "облигациям Яресько"
Украина просрочила платеж по ВВП-варрантам на сотни миллионов долларов. Какие последствия это будет иметь для государства и почему чиновники называют этот инструмент кабалой?