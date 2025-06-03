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Новости 3 июня: авиабомба разрушила элеватор, миллиард от Всемирного банка

Алексей Артемчук — 3 июня, 21:00
Новости 3 июня: авиабомба разрушила элеватор, миллиард от Всемирного банка
Фото: Getty Images

О чем все сегодня говорили?

О ремонте телебашни. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 29 мая по результатам тендера заказал ООО "Тиас-Строй" ремонт Киевской телебашни на 180,86 млн грн.

Об атаке на агрохолдинг. Российская авиабомба разрушила элеватор группы компаний Prometey, который является одним из крупнейших агрохолдингов Украины.

О миллиарде для Украины. Минфин совместно со Всемирным банком работает над новым соглашением о займе в поддержку реформ - Development Policy Operation (DPO) - объемом не менее 1 млрд долл.

О выплатах в РФ. В Башкортостане (Российская Федерация) сократили единовременную выплату за заключение контракта для участия в войне против Украины.

О приватизации. Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.

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