Російські війська знищили елеватор одного з найбільших агрохолдингів України

Російська авіабомба зруйнувала елеватор групи компаній Prometey, який є одним з найбільших агрохолдингів України.

Про це повідомила пресслужба компанії 3 червня.

Зазначається, що удар російською керованою авіабомбою (КАБ) відбувся увечері 1 червня.

На момент вибуху на об’єкті перебували охоронці. Одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Обидва вижили.

"Сам елеватор – зруйнований критично. Більшість споруд не підлягають відновленню", – повідомили в компанії.

Це вже не перший удар по інфраструктурі компанії. Загальні втрати Prometey з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,68 млрд грн – включно з прямими збитками, втратою інфраструктури та матеріальних ресурсів.

Група компаній "Прометей" є однією з найбільших торгівельно-виробничих об'єднань на півдні України. До її складу входять ТОВ "Зерноторгова компанія "Прометей", ТОВ "Виробнича компанія "Прометей", ТОВ "Прометей-Елеватор" та інші.

Центральний торговий офіс розташовано в Миколаєві, також відкрито офіси у Києві та у низці обласних центрів.

Компанія має елеватори у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

Нагадаємо:

Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.

Внаслідок ракетного удару було повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.