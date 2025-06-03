Україна отримає мільярд доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Мінфін спільно зі Світовим банком працює над новою угодою про позику на підтримку реформ — Development Policy Operation (DPO) — обсягом щонайменше 1 млрд дол.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку проводить зустрічі з представниками уряду для погодження умов програми. Позика передбачає пряме надходження коштів до держбюджету після виконання Україною низки умов.

"Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки", — зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Минулого року в межах DPO Україна отримала близько 3,5 млрд дол за трьома угодами, що допомогло покрити пріоритетні витрати та реалізувати реформи у податковій, митній, банківській та енергетичній сферах.

Цього року домовленості також включають нові кроки у соціальній політиці. Зокрема, з 1 липня стартує пілотна програма базової соціальної допомоги. Вона об’єднає кілька видів підтримки в одну виплату — базовий розмір складе 4500 грн.

"Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям її отримання. Отримувачі самостійно прийматимуть рішення про перехід на нову систему", — повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Окрім цього, Мінфін погодив законопроєкт щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, запуск якого заплановано на 2026 рік.

Фінальні умови мають бути узгоджені до кінця червня. Україна має виконати їх до жовтня, а остаточне рішення про надання коштів Світовий банк ухвалить у листопаді.