Ремонт Київської телевежі після удару РФ обійдеться у 181 мільйон: найдорожчі - китайські ліфти

Київська телевежа побудована в 1968–1973 роках. Була найвищою решітчастою вільностоячою конструкцією світу на момент спорудження, є найвищою спорудою України.

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 29 травня за результатами тендеру замовив ТОВ "Тіас-Буд" ремонт Київської телевежі на 180,86 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч мають виконати відновлення окремих конструкцій.

У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на два китайські ліфти: пасажирський Shanghai Mitsubishi TV Tower MONA-MDD410 вантажопідйомністю 1 000 кг за 31,84 млн грн і вантажний загального призначення Institute 713 MONA HGT-250-250126 вантажопідйомністю 250 кг за 23,05 млн грн. Ринкові ціни невідомі.

Ще 12,03 млн грн іде на українські алюмінієві вікна різного розміру. Про них відомі лише площа і відмітка, тобто висота 0 м або 80 м. У перерахунку на площу ціна однакова – 52 661 грн/кв. м.

На різні матеріали "Sika", ринкові ціни яких в Україні не знайшлись, іде 7,67 млн грн.

Також 6,67 млн грн відведено на українські алюмінієві двері та двері на алюмінієвому каркасі різного розміру.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Львівською "Тіас-Буд" володіє та керує місцевий житель Ігор Токарівський. На сайті фірми сказано, що вона займається будівництвом базових станцій стільникового зв’язку "під ключ" і впровадженням рішень у сфері ІТ. Вона спеціалізується на будівельно-монтажних роботах, технічному і сервісному обслуговуванні побудованих об’єктів, а також аварійних і ремонтно-відновлювальних роботах.

З 2017 року фірма отримала держпідрядів на суму 207,32 млн грн.

Нагадаємо:

1 березня 2022 року російські війська випустили по структурах телевежі декілька ракет. Одна ракета влучила в апаратну на самій вежі, а інша — в трансформаторну підстанцію, яка живить вежу електроенергією. Унаслідок обстрілу 5 осіб загинули та 5 осіб отримали поранення.