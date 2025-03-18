Фігуранти справи про розкрадання держземель Києва вийшли з-під варти під заставу

Усі фігуранти спецоперації НАБУ про розкрадання державних земель Києва вийшли з-під варти, за них внесли заставу.

Про це повідомляє Bihus.Info, посилаючись на власні джерела у Вищому антикорупційному суді.

Заначається, що за депутатку Київради Олену Марченко внесли 50 млн грн;

- за депутата і голову земельної комісії Київради Михайла Терентьєва - майже 20 млн грн;

- за заступника Кличка Петра Оленича - 15 млн грн;

- за заступника директора КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту - 7 млн грн;

- за першого заступника директора "Спецжитлофонду" Юрія Леонова - 4,5 млн грн.

Їх затримали у лютому після проведення НАБУ операції "Чисте місто".

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Нагадаємо:

6 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пресслужба НАБУ тоді повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.