Рада оборони Києва пропонує послабити комендантську годину в місті

Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці, щоб оновити правила і заходи із забезпечення життєдіяльності міста в нинішніх умовах.

Ці правила стосуються, зокрема,порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендатської години в столиці.

"За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія(зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег", – написав Кличко у Телеграм.

Він нагадав, що наземний комунальний транспорт сьогодні працює під час тривог.

Рада оборони Києва надала доручення Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог.

Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті. Це необхідно для ефективної роботи логістики, пояснив столичний очільник.

Рада пропонує дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години, "щоб люди могли дістатися з вокзалів", оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспорт "останнім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину".

Нагадаємо:

У столиці зібрали раду оборони міста Києва, щоб обсудити зміни у протоколи безпеки, які діють у столиці, та переглянути порядок організації руху мостами під час повітряних тривог.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, при чому міського голову Києва Віталія Кличка рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону.