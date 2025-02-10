Новини 10 лютого: інфляція майже 13%, ріст виплавки сталі, аптеки готові знизити ціни

Про інфляцію. Річна інфляція в Україні у січні склала 12,9% (в порівнянні з січнем 2024 року) проти 12% у грудні.

Про виплавку сталі. У січні 2025 року українські металургійні підприємства наростили випуск сталі та чавуну.

Про родовища. Україні потрібно провести ревізію всіх родовищ корисних копалин і повернути народові незаконно викрадені для того, щоб залучити США до видобутку українських надр.

Справа сухпайки Міноборони. ДП "Державний оператор тилу" МОУ наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів (ДПНП) за нормою №15 на 2025 рік.

Про "короля контрабанди". Шевченківський суд м. Києва повернув арештоване БЕБ обладнання, що використовувалося для виготовлення нелегального тютюну.

Про ціни на ліки. Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

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