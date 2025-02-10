"Роздані "поважним" людям": Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ

Україні потрібно провести ревізію всіх родовищ корисних копалин і повернути народові незаконно викрадені для того, щоб залучити США до видобутку українських надр.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Для того щоб надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", - розповів Гетманцев.

Він зазначив, що дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських корисних копалин "повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного".

За його словами, перше питання, яке потрібно вирішити, – це проведення ревізій всіх родовищ корисних копалин і повернення народові України незаконно вкрадених.

"І скажімо прямо: його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа та інтерес народу", – наголосив Гетманцев.

Як приклад, він навів ексміністра-втікача Миколу Злочевського, який продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ.

Гетманцев наголосив, що після повернення родовищ "можливо і доцільно передати їх іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг і зі справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні".

Нагадаємо:

Шевченківський суд м. Києва повернув арештоване БЕБ обладнання, що використовувалося для виготовлення нелегального тютюну.