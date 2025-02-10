Міноборони замовило сухпайків по 258 грн/комплект: без консервів

ДП "Державний оператор тилу" МОУ наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів (ДПНП) за нормою №15 на 2025 рік.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на «Прозорро».

Загальна сума угод – 364,57 млн грн. Поставити набори мають чотирма партіями, з граничним терміном — 10 грудня. За кожен з лотів змагалися три-чотири компанії, які активно торгувалися між собою. У підсумку середня ціна добового пайка склала 258 грн/компл ($6,12). Це на 7%, або 27,52 млн грн нижче від очікуваної вартості.

Сухпайки за нормою №15 не містять металевих консервів – усі страви запаковані в реторт-пакети. Це фактично повноцінний набір з трьох прийомів їжі – сніданку, обіду та вечері. Від жовтня 2023 року асортимент ДПНП збільшили з 7 до 14 варіантів меню, урізноманітнивши страви додатковими складовими: солодким перцем, горошком, кукурудзою, грибами тощо. ДОТ законтрактував набори за всіма 14 раціонами.

В нинішній закупівлі передбачено стандартні варіанти пайків. Звичайний пайок містить основні страви, напої, спеції та прибори, загальна калорійність – не менше 3500 ккал. Головна відмінність від посиленого варіанту – відсутність жувальної гумки, шоколаду, сухофруктів і безполуменевих нагрівачів.

Попри затвердження у вересні 2024 року технічної специфікації на інклюзивні сухпайки, зокрема халяльні, такі раціони в цій закупівлі не передбачені. ДОТ повідомив, що торги на кошерні та халяльні раціони плануються на перший квартал 2025 року. Технічної специфікації на веганські набори, наразі ще немає.

У цьогорічних контрактах ДОТ посилив контроль за якістю продукції. Перед комплектацією кожна партія товару має пройти обов’язковий лабораторний контроль: харчові продукти – в Управлінні безпечності харчових продуктів (УБХП) МОУ, а непродовольчі товари – в акредитованій лабораторії. Також за інформацією ДОТ перед фасуванням передбачена процедура дегустації. Термін придатності продукції на момент здачі повинен становити не менше 90% від встановленого технічною специфікацією (не менше 20 місяців).

Загалом торги було оголошено на 1,7 млн комплектів та 485 млн грн, але закупівлі за двома лотами на 93,55 млн грн не відбулися, оскільки за умовами тендеру з одним учасником можна було укласти на більше трьох договорів.

В результаті підряди на 364,57 млн грн розділили три фірми.

ТОВ «Партнер юкрейн» з Дніпра працює з 2017 року. Власник – Станіслав Яблонський, частка підприємства належить АТ «ЗНВКІФ «ВС Інвестмент» Владислава Штіпельмана.

ТОВ «Фабрика смаку» з Одеси належить Ігорю Левінзону (52%) та Ользі Боголюбовій (48%).

ТОВ «Мітформ» із Полтавської області належить Олександру Скрипнику.

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