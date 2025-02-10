Новости 10 февраля: инфляция почти 13%, рост выплавки стали, аптеки готовы снизить цены

Об инфляции. Годовая инфляция в Украине в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) против 12% в декабре.

О выплавке стали. В январе 2025 года украинские металлургические предприятия нарастили выпуск стали и чугуна.

О месторождениях. Украине нужно провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть народу незаконно похищенные для того, чтобы привлечь США к добыче украинских недр.

О сухпайках Минобороны. ГП "Государственный оператор тыла" МОУ в конце января заключило семь контрактов на поставку 1,4 млн суточных полевых наборов продуктов (ГПНП) по норме №15 на 2025 год.

О "короле контрабанды". Шевченковский суд г. Киева вернул арестованное БЭБ оборудование, которое использовалось для изготовления нелегального табака.

О ценах на лекарства. Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

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